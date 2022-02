Governo do Piauí decreta ponto facultativo durante o Carnaval

O governador Wellington Dias (PT) editou decreto nesta segunda-feira (21) concedendo ponto facultativo durante o Carnaval 2022. A medida vale para a segunda-feira (28), terça-feira (01) e quarta-feira de cinzas (02) até o meio, e se aplica a todos os órgãos da Administração Pública Estadual direta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Piauí.



Serviços essenciais como delegacias e hospitais continuarão funcionando normalmente durante todos os dias do Carnaval.

Vale lembrar que as festas e aglomerações estão proibidas no Piauí por meio de decreto estadual que já havia sido publicado no final de janeiro.



Decreto foi assinado pelo governador Wellington Dias - Foto: O Dia

Em Teresina, o prefeito Dr. Pessoa (MDB) já informou que não concederá ponto facultativo na Prefeitura durante o Carnaval, ou seja, os servidores públicos municipais trabalharão normalmente entre os dias 28 de fevereiro e 02 de março nos regimes presenciais e remoto.

Comércio, bancos e supermercados

O comércio de Teresina também funcionará normalmente no Carnaval, conforme informou ontem (21) o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas). Já a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) anunciou que as agências estarão fechadas de 28 de fevereiro a 02 de março, ou seja, somente os terminais de autoatendimento funcionarão.

Em Teresina, os supermercados Pão de Açúcar, Carvalho e Assaí ainda não definiram como vão funcionar no Carnaval

