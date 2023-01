Governo extingue Fundação Hospitalar e devolve atribuições à Secretaria de Saúde

O Governo do Piauí confirmou no diário oficial da última segunda (02) a extinção da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH). A mudança já estava prevista no novo organograma da administração estadual e prevê a criação de uma comissão especial transitória com as atribuições para conduzir todos os atos necessários à baixa do registro da fundação junto aos órgãos.



Criada em 2017, a Fundação Hospitalar tinha a missão de oferecer serviço médico-hospitalar junto a rede estadual de assistência hospitalar, assim como, da rede do SUS. Na prática a fundação foi instituída para acomodar politicamente o deputado estadual Pablo Santos (MDB) e administrava algumas unidades da rede estadual de saúde.

De acordo com o decreto, “os atos referentes à extinção da Fundação deverão ser encaminhados a registro, pela Comissão no prazo de até 180 dias”. Todos os bens móveis e imóveis serão incorporados ao patrimônio do Estado do Piauí. Veja na íntegra o decreto.

FOTO: CCOM/ DIvulgação





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no