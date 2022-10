Governo Federal anuncia de verba para combate a estiagem em Dom Inocêncio: veja valores

Seis cidades brasileiras afetadas por desastres naturais vão receber mais de R$ 2 milhões para ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas na edição desta quarta-feira (26) do Diário Oficial da União (DOU).



No Piauí, a cidade de Dom Inocêncio, afetada pela estiagem, vai contar com R$ 108 mil para o aluguel de caminhão pipa. A ação vai atender 7,9 mil pessoas.

O maior repasse, de R$ 825 mil, será para o município de Mateus Leme, em Minas Gerais, afetado por chuvas intensas. Os recursos serão destinados à reconstrução de uma ponte e vão atender mais de 18,1 mil pessoas.

FOTO: MDR/ Divulgação

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas, atingida por um vendaval, vai contar com mais de R$ 410 mil para a compra de cestas básicas, atendendo mais de 57,3 mil pessoas.

Alagoas

Em Alagoas, Coité do Nóia vai receber mais de R$ 329 mil para a reconstrução de uma ponte danificada por chuvas intensas.

Paraná

No Paraná, o município de Guaratuba, que foi afetado por um vendaval, vai ter à disposição mais de R$ 278 mil para a compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene e dormitório.

Pernambuco

Por fim, em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes vai contar com mais de R$ 72 mil para obras de recuperação de ponte danificada por chuvas intensas. Mais de 384 mil pessoas serão atendidas.

