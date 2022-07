Governo Federal anuncia investimento em sistema de saneamento na cidade de Piripiri

Vinte cidades brasileiras vão receber, juntas, R$ 7,3 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico. São empreendimentos referentes a abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado e manejo de águas pluviais, além da elaboração de estudos e projetos.

No Piauí a cidade de Piripiri contará com R$ 307 mil para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal.

Na cidade da divisa, de Viçosa do Ceará, serão repassados R$ 209 mil para a ampliação do SES na sede municipal. Já Sobral contará com R$ 151 mil para a ampliação do SES nos bairros Padre Ibiapina, Domingos Olimpio e Pedro Mendes Carneiro (Cohab III).

Ceará, a capital Fortaleza receberá R$ 1 milhão para obras no sistema adutor e de reservação do Taquarão. Já para Cascavel, serão repassados R$ 271 mil para implantação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), readequação da captação no Açude Mal Cozinhado e adução de água bruta e tratada.

FOTO: Arquivo O DIA

Com informações Ministério do Desenvolvimento Regional