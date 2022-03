Governo oferece 14,58% de reajuste salarial aos professores do Piauí

O Governo do Estado do Piauí, por meio do secretário de Governo, Osmar Júnior (PC do B), fez uma proposta de reajuste de 14,58% no piso salarial dos professores da rede estadual de ensino, que estão em greve há 19 dias. A mesa de negociação que aconteceu nesta manhã (14) reuniu representantes do Karnak, da Secretaria de Educação e do Sinte-PI (Sindicato dos Trabalhadores da Educação).



Em entrevista ao final da reunião, o secretário Osmar Júnior explicou que esse reajuste de 14,58% leva em consideração o auxílio alimentação a que a categoria tem direito. Ele afirma que o Governo tem se mantido aberto ao diálogo. “Nenhum professor do Piauí, seja ele ativo ou inativo, vai ganhar menos de R$ 3.845,00. Além desse reajuste de 10% que aumentará o salário de todos os servidores do Estado, aos professores será incorporado o auxílio alimentação, fazendo com o que o reajuste deles para este ano seja de 14,58%”, explico Osmar Júnior



O secretário de Governo, Osmar Júnior, apresentou a proposta aos professores - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O reajuste será retroativo a janeiro de 2022, de forma que todos os professores das categorias que não atingiram o piso, receberão os valores da diferença salarial referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.



A proposta foi formalizada pelo Governo junto ao Sinte-PI e, segundo o secretário de Governo, será encaminhada à Assembleia Legislativa em forma de Projeto de Lei o quanto antes. Osmar Júnior fez um apelo para que os professores, em greve há quase 20 dias, retomem as aulas presenciais e online conforme o calendário previsto pela Seduc, alegando as perdas educacionais sofridas pelos alunos durante a pandemia.



Foto: Roberta Alinne/Ccom

“O apelo que o governador faz aos professores é que depois de dois anos os nossos alunos sem aulas presenciais em razão da pandemia, não continuem sem aulas. O Governo está sentado à mesa, está negociando, está abrindo as possibilidades de melhoria salarial e das condições de trabalho, mas não vamos contemporizar diante de uma atitude que nega ao estudante piauiense da rede pública o direito à aula nesse momento tão grave da vida do brasileiro”, disse Osmar Júnior.

Para o secretário estadual da Educação, Ellen Gera, o reajuste no salário dos professores vai além do cumprimento da legislação atual, sendo também o reconhecimento da categoria. “O professor e a educação como um todo são a base da nossa sociedade. Por isso, devemos ter o maior cuidado de honrar o piso dos professores. Mais uma vez estamos garantindo isso a todos os servidores e garantindo que nenhum professor, seja ele ativo ou inativo, ganhe menos que o piso da categoria”, declarou.



A proposta feita pelo governador Wellington Dias contempla 30 mil profissionais que compõem a rede pública estadual de ensino do Piauí. O impacto na folha de pagamento com a aprovação do percentual de 14,58% de reajuste salarial será de R$ 600 milhões.

