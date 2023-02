Gustavo Gaioso diz que ida para a SAAD aproxima deputado Jadyel e gestão de Dr. Pessoa

O novo superintendente da Saad Leste, Gustavo Gaioso, revelou que a sua ida para a Superintendência pode significar um aproximação política entre o deputado federal Jadyel Alencar (PV) e o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. O gestor busca ampliar sua base aliada para atrair partidos pensando na reeleição em 2024, a federação, PT, PC do B e PV é um dos alvos de Dr. Pessoa.



Suplente do Solidariedade, Gustavo Gaioso se afastou da sigla após problemas com o presidente do partido Evaldo Gomes. O apoio do novo superintendente a Jadyel também o aproximou do PV.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

Ele avalia positivamente a aproximação entre Jadyel e Dr. Pessoa. “Sim essa aliança pode ser uma aproximação do Prefeito com o PV, da federação não posso falar por todos, já que ela é composta por PT, PC do B e PV. Temos esse alinhamento e esse diálogo com a Prefeitura e estamos de portas para desenvolver esse trabalho junto com o Jadyel e a Prefeitura”, afirmou.

Gaioso destacou também a importância de Jadyel na Câmara para a cidade. “A importância do Jadyel é grandiosa neste projeto, o Jadyel se tornou o vice-líder da federação na Câmara então é de suma importância a Prefeitura fazer esse trabalho em harmonia para trabalharmos em conjunto e ajudar a cidade de Teresina. Ele teve uma votação expressiva aqui e é importante fazermos esse trabalho”, finalizou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no