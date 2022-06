Gustavo Henrique defende governo sem políticos em secretarias

O pré-candidato ao governo do Piauí pelo Patriota, Gustavo Henrique, afirmou nesta quarta-feira (01/06) que políticos de mandatos não irão assumir o comandado de secretarias do estado em caso de ser eleito no pleito deste ano para o Palácio de Karnak.

“Não queremos colocar na Segurança, na Educação e na Saúde políticos, principalmente de mandatos, porque eles só terão visão para um determinado seguimento. Não vão ver uma verdadeira política de estado”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Gustavo Henrique explicou que o partido terá chapa de deputado estadual e deputado federal e articula uma candidatura para o Senado. Ele disse que o Patriota tem conversas adiantas para uma coligação com o PTB no Piauí, sigla que poderia indicar o vice em sua chapa.

Questionado sobre a disputa nacional, ele comentou que os membros do partido estão livres para se alinhar as diferentes ideologias. “Como o Patriota não terá candidatura para a presidência da República e não vai se aliar a nenhum candidato, dentro das nossas chapas de deputado estadual e deputado federal temos pessoas que defendem candidatos à presidência dos mais variados cunho ideológicos”, afirmou.

O pré-candidato apresentou que irá registrar um plano de governo em cartório com uma cláusula que permite sua renúncia em caso de não cumprimento do documento. ”Apresentar um plano de governo é uma formalidade, não são impositivos. Só que vou registrar em cartório e vou assinar uma cláusula de renúncia por descumprimento. Está dentro desse plano de governo a imprevisibilidade, como é o caso da pandemia, que pode impedir o cumprimento’, finalizou.

