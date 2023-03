Gustavo Henrique diz que Thanandra Sarapatinhas não fica no Patriota

A vereadora Thanandra Sarapatinha (Patriota) não será aceita no Mais Brasil -- partido que deve surgir da fusão do seu atual partido com o PTB --, segundo o atual presidente do Patriota, Gustavo Henrique, que tende a comandar a nova sigla que aguarda homologação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gustavo Henrique explicou que a vereadora foi infiel ao não seguir a orientação do partido, que teve candidato a governador na eleição do ano passado, e não topar lançar candidatura a deputada federal para ajudar no desempenho da sigla. Para ele, a relação ficou insustentável.

“Desejamos sorte a ela. A relação dela com o partido ficou estremecida, não da nossa parte. Não é interesse do partido nesse momento em manter ela nas nossa esfera partidária em virtude do próprio contexto da eleição do ano passado de uma eventual candidatura a deputada federal. A vereadora tomou outros caminhos e queremos que ela seja muito feliz nas suas escolhas”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Gustavo Henrique comentou que desde o ano passado o Patriota trabalha para organizar as eleições de 2024. Em Teresina, ele apontou que a sigla terá chapa para disputar vagas na Câmara de Vereadores. Já sobre candidatura majoritária, revelou que o partido tende a apoiar uma candidatura aliada.

“Já iniciamos a formação de chapa em Teresina e em várias cidades do interior. Trabalhamos para fazer dois vereadores, podendo fazer um terceiro na sobra. Estabelecimento um teto para lideranças que foram testadas nas urnas de 2 mil votos. Não teremos vereadores de mandato na chapa”, finalizou.

