Gustavo Neiva assumirá a Comissão de Administração e oposição preocupa base governista

O deputado estadual Gustavo Neiva (PSB) confirmou que assumirá a presidência da Comissão de Administração Pública e Política Social, uma das onze comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Piauí. Em declaração à imprensa, nesta quinta-feira (17), o parlamentar destacou o consenso entre as lideranças e blocos partidários na composição dos grupos de trabalho.

O deputado destacou a importância e cobrou celeridade nos trabalhos. "Houve a reunião e, como na grande maioria das vezes, foi um consenso. Dentre as comissões, a bancada de oposição ficou com a de Administração e os colegas me designaram pra essa missão. Eu já passei pela Comissão de Administração. É uma comissão importante desta Casa e eu espero fazer um bom trabalho, com a contribuição dos demais membros, e dar celeridade aos projetos que lá chegarem", disse Gustavo Neiva.

A Comissão de Administração Pública e Política Social é responsável por analisar matérias sobre organização administrativa do Estado; criação, extinção e alteração de cargos públicos; regime jurídico dos servidores públicos civis e militares; regime jurídico-administrativo dos bens públicos; concessões e permissões; documentação governamental e patrimônio arquivístico estadual; assistência e previdência social; assistência à família, ao menor e ao idoso; dentre outros assuntos. Também já está confirmada a liderança da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que terá como presidente o deputado Henrique Pires (MDB). Os presidentes das demais comissões devem ser anunciados oficialmente conforme suas instalações.

