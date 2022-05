Há quase cinco meses da eleição, Silvio Mendes confia em evolução da pré-campanha

“Não tenho tempo a perder”, a frase do pré-candidato ao Governo do Piauí, Silvio Mendes, ilustra bem o momento de evolução da pré-candidatura da oposição na corrida ao Palácio de Karnak. Na próxima semana começa a corrida contra o tempo de cinco meses para a eleição do dia 02 de Outubro, em meio a adesões e avanços no plano de governo, Silvio luta contra o candidato da base governista para vencer o grupo que está há mais de 20 anos no poder.



Nesta segunda (25), a campanha de Silvio Mendes recebeu mais uma adesão importante. Um grupo de vereadores, suplentes e lideranças do PT e PTB de Água Branca aderiram ao grupo de Silvio. Entre eles estavam o vereador Valmir Sales (PTB), Raiclyston Alexandrino, suplente de vereador pelo PTB e Júnior Neiva “O Neivão”, liderança do PT.

Silvio explicou as fases de evolução da pré-campanha e confirmou que a coordenação de campanha inicia o momento de propor soluções e apresentar alternativas para o Estado. “Desde o momento que eu fui convencido demos vários passos, inclusive com um bom planejamento. Fizemos um diagnóstico e agora vamos propor soluções para o Piauí. Esse governo em 20 anos de poder nunca teve planejamento, só pensava na eleição seguinte. Temos um diagnóstico e propostas para solucionar os problemas, seja na saúde, na segurança, economia e educação”, relatou o político.

Para o ex-prefeito de Teresina, a organização e a força no interior pode ser um fator decisivo na eleição de Outubro. “Temos muitas diferenças, a oposição nunca foi tão organizada em Teresina e no Interior, o nosso adversário é o governo ausente que prometeu e não fez. Ele tem feito reuniões em cidades polos mostrando uma força que não existe. A maioria dos piauienses tem um sentimento crescente de mudança na população. Temos uma oposição organizada como nunca se viu, unida com o mesmo propósito de mudar o Piauí. Esse é o sentimento mais importante”, afirmou o pré-candidato.

Pressão por apoio a Bolsonaro

O pré-candidato oposicionista negou também que esteja sofrendo pressão do grupo para anunciar apoio a um presidenciável, para Silvio o momento é de discutir o Piauí. “Não estou sofrendo nenhuma cobrança, até por que eu não aceitaria. Eu tinha quatro alternativas de partidos e fui para o União Brasil pelas garantias que me deram. Em nome da união entre Heráclito e Ciro eu aceitei presidir o partido, acho que a missão principal é cuidar do estado do Piauí, temos que reorganizar um estado desorganizado, não tenho tempo a perder. A situação está muito confusa, o país está dividido, não acredito em 3ª via, que bom que surgisse um estadista, meu propósito é cuidar do estado do Piauí ”, finalizou Silvio Mendes.

