Henrique Pires acredita em vitória de Rafael e defende Simone Tebet

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) acredita que a eleição para o governo do Piauí será decidida em primeiro turno. Ele analisa que falta uma segunda candidatura de oposição capaz de levar o pleito para o segundo turno.

O deputado que disputa a reeleição aposta que Rafael Fonteles despontará nos próximos 15 dias quando a campanha ganhar corpo. “A oposição não tem uma grande candidatura além de uma (Sílvio Mendes). A definição será no primeiro turno e acredito que Rafael seja eleito”, disse ao programa O Dia News, da O Dia Tv.

Henrique Pires, por outro lado, diverge do MDB do Piauí que apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. O deputado explicou que vota e pede voto para a candidata do seu partido, Simone Tebet, para presidência da República.

“Quem puder me ouvir vote na Simone. Voto na Simone Tebet pela minha história de firmeza e apoio a candidatura própria do MDB. É uma candidata extremamente preparada, mulher advogada, muito capaz. Sou aquele soldado do partido no Piauí”, disse.

