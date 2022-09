Após receber R$ 350 mil do MDB, candidato anuncia apoio a Silvio Mendes, do União Brasil

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) acusou o companheiro de partido, Dr. Gutenberg Rocha, candidato a deputado estadual, de “crime eleitoral”. Pires revelou que a direção nacional do MDB teria ficado “chocada” após Gutenberg anunciar apoio a candidatura de Silvio Mendes (UB) e Joel Rodrigues (Progressistas), apenas seis dias depois de receber R$ 350 mil do partido. Em resposta Dr. Gutenberg disse para Henrique Pires e outros candidatos também devolverem o fundo eleitoral por não apoiarem Simone Tebet.



De acordo com o sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior eleitoral, no dia 23 de agosto o diretório nacional do MDB depositou, via transferência eletrônica, R$ 350 mil do fundo especial na conta do candidato Gutenberg Rocha. No dia 29 de agosto, seis dias depois, Gutenberg oficializou o apoio a candidatura de Silvio Mendes e Joel Rodrigues, mesmo o MDB indicando o vice, Themístocles Filho, na composição governista, e apoiando a candidatura de Wellington Dias para o senado.

O valor de R$ 350 mil corresponde a 97,91% de tudo que o candidato declarou ter recebido desde o início da campanha eleitoral.



De acordo com Henrique Pires o candidato já teria desistido da candidatura. “O que se sabe é que ele já abandonou a candidatura dele, suas lideranças já foram para deputados de outros partidos. Causa espécie ele não devolver o dinheiro do fundo eleitoral. Estava em Brasília ontem e Brasília chocada, a direção nacional do MDB com o posicionamento do Dr. Gutenberg. Acho importante que ele reveja essa posição dele, por que isso é crime eleitoral”, acusou o deputado.

Manda o Castro Neto devolver também

Em resposta a Henrique o candidato Dr. Gutenberg Rocha negou que tenha abandonado a candidatura. O médico fez um desafio ao deputado. “Muito pelo contrário, nossa campanha recebeu várias adesões após o nosso anúncio de apoio a Silvio Mendes. Nossa mensagem é de mudança, de resolver as várias reivindicações que o Governo do Estado não atendeu na cidade de Picos. Manda o Henrique Pires e o Castro Neto e todos os mdbistas devolverem o dinheiro que receberam também do partido. Eles estão pedindo voto para o Lula e não para a candidata do partido, Simone Tebet”, concluiu.

