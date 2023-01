Henrique Pires confirma afastamento de Prefeito com o MDB: “Dr. Pessoa saiu sem avisar”

O Deputado Estadual Henrique Pires (MDB) revelou que o partido será “ator principal” na próxima eleição municipal de Teresina. A afirmação é direcionada ao prefeito da capital, Dr. Pessoa, que nas últimas semanas buscou uma reaproximação da sigla através do senador Marcelo Castro, presidente estadual da legenda.



Isolado politicamente após perder o apoio do próprio MDB e do PSD, Dr. Pessoa busca aliados para tentar viabilizar a sua disputa a reeleição. O MDB foi o partido pelo qual Dr. Pessoa se elegeu, porém, meses após a vitória o político rompeu com os aliados.

O último episódio de atrito entre o MDB e Dr. Pessoa foi a saída de Zé Nito da Saad Sudeste. Nos bastidores o ex-superintendente teria deixado a pasta após pressão do vice-governador, Themístocles Filho.

Em entrevista Henrique Pires lamentou o atrito com Dr. Pessoa. “Temos que discutir exatamente o que é melhor para Teresina. Onde passei a gente buscou melhorias para a nossa cidade. O MDB será protagonista na próxima eleição, como sempre foi desde a época do Alberto Silva. O Dr. Pessoa teve a oportunidade de voltar com o MDB a Prefeitura de Teresina após 20 anos e ele saiu do partido sem avisar sequer aqueles que o tinham convidado”, declarou o deputado.

Henrique Pires destacou ainda que o MDB não será “coadjuvante”. “Administrativamente os deputados estaduais, o senador Marcelo Castro, todo mundo está para ajudar Teresina. Agora politicamente o MDB será ator principal no ano”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA





