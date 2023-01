Hilo de Almeida Sousa toma posse no comando do Tribunal de Justiça no Piauí

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida Sousa, tomou posse do cargo na noite desta sexta-feira (06). Ele foi o 45º desembargador a assumir a direção da Corte estadual. O magistrado assumiu o cargo no lugar do desembargador Ribamar Oliveira. Após assinar o termo de posse, o novo presidente destacou a importância do momento e o significado para sua trajetória profissional.



Hilo de Almeida Sousa, novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Para Hilo de Almeida, “nosso sentimento é de gratidão para com meus pares e este momento é mais um passo em nossa caminhada. Desde que cheguei aqui, na gestão da desembargadora Eulália Pinheiro, temos acompanhado o avanço do Tribunal, que, a cada gestão, evolui nas diversas áreas, como infraestrutura, tecnologia. Cada gestão é um momento de plantio para que a gestão seguinte possa colher. Assim, vejo uma Justiça inclusiva, resolutiva, cidadã, como um sonho da terra prometida. Assumo, portanto, esse compromisso de dar prosseguimento a esta caminhada. Os desafios existirão, mas não nos abaterão, porque nossa força está no Senhor e ele nos capacitará”, destacou o desembargador Hilo de Almeida.



Além do presidente, tomaram posse o desembargador Manoel de Sousa Dourado, como vice-presidente; o desembargador Olímpio José Passos Galvão, como corregedor Geral da Justiça; e o desembargador José Ribamar Oliveira, como Corregedor Extrajudicial. O desembargador Oliveira também será o Diretor da Escola Judiciária (EJUD). A cerimônia contou com a presença do governador do Piauí, Rafael Fonteles, e de demais autoridades do executivo e do legislativo estadual.



