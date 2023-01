Homem é agredido até a morte próximo ao balão do São Cristóvão, zona leste da capital

Um homem em situação de rua de aproximadamente 40 anos foi encontrado sem vida na manhã desta segunda (23), próximo ao balão do São Cristovão, zona leste da capital. A vítima, de acordo com a Polícia Militar, foi morta durante a madrugada após um desentendimento com outra pessoa em situação de rua.



O homicídio, de acordo com as primeiras informações, teria ocorrido por fortes golpes na cabeça. O Samu foi acionado e encontrou o indivíduo já sem vida com sangramentos nasais devido as fortes pancadas recebidas.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

Capitão Bezerra, do 5° batalhão da Polícia Militar, revelou os detalhes do homicídio. “O crime ocorreu ontem a noite por volta de 01h30, a viatura foi acionada após uma briga entre moradores de rua. Foi informado que próximo ao cemitério duas pessoas estavam brigando, foi separado cada um foi para o seu lado, quando foi hoje pela manhã o homem foi encontrado morto. Foi constatado que foi vias de fato, o homem foi agredido e os agressores fugiram. Ele foi morto a pancada mesmo, não foi constatado nenhum golpe de arma branca”, afirmou o militar.

A investigação foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa que investigará a autoria e a motivação do homicídio.

