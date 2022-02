Homem portando quase 30 kg de base de cocaína é preso em carro com esposa grávida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de ontem (18), 29,62 Kg de pasta base de cocaína durante fiscalização que se iniciou na BR 343, na região de Parnaíba, litoral do Piauí, e culminou com a apreensão no Estado do Ceará. Um homem de 32 anos foi preso na frente da esposa grávida e de duas crianças, enteadas dele.



A PRF informou que uma equipe estava em ronda ostensiva na BR 343 por volta de 22h10, recebeu informações do setor de Inteligência sobre um UNO que estaria transportando drogas. A equipe PRF iniciou as buscas e conseguiu interceptar o veículo já na CE 085, em Camocim, no Ceará.

No carro, o condutor de 32 anos estava acompanhado da esposa grávida e de duas crianças, enteadas dele. Durante a abordagem o homem se mostrou bastante nervoso e negou que estivesse transportando os entorpecentes.

Em busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram 29,62 Kg de pasta base de cocaína, dividida em tabletes, dentro de um compartimento oculto no painel do veículo. Um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões para o crime organizado.

O homem é integrante de facção criminosa no Ceará. A suspeita é de que a droga tinha como origem a cidade de Teresina e como destino a capital Fortaleza.

O homem foi levado para delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

