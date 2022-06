IBGE lança processo seletivo com 28 vagas temporárias no Piauí, veja as cidades

O IBGE abriu, nesta quinta-feira (9), inscrições para um processo seletivo com 28 vagas no Piauí. As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no Censo Demográfico 2022, no cargo de recenseador, que é o responsável por realizar as entrevistas nos domicílios.



As inscrições vão até o dia 15/6. O candidato deve se inscrever pelo site http://www.ibge.gov.br/pss-complementar. Não há pagamento de taxa, nem realização de provas. A seleção será feita exclusivamente por análise de títulos. O requisito mínimo para o cargo é ter o ensino fundamental completo.

Os recenseadores são remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. Os ganhos consideram ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostral). O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto irão receber. A previsão de duração de contrato do recenseador é de até três meses.

FOTO: Arquivo O DIA

As vagas



As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios piauienses. Dezesseis deles possuem uma vaga cada: Alvorada do Gurgueia, Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Colônia do Gurgueia, Flores do Piauí, Guadalupe, Jerumenha, Luís Correia, Morro Cabeça no Tempo, Nazária, Pajeú, Queimada Nova, Ribeiro Gonçalves, São Gonçalo do Gurgueia, Sebastião Leal e Socorro do Piauí. Há ainda 12 vagas para a zona rural de Teresina.

Dentre as 28 oportunidades, 3 são para ampla concorrência, 8 reservadas para pessoas com deficiência e 17 para pessoas pretas ou pardas.

A análise de títulos

O candidato deverá comprovar se possui ensino fundamental completo, que vale 1 ponto; ensino médio incompleto (3 pontos), ensino médio completo (5 pontos), curso de graduação incompleto (7 pontos) ou curso de graduação completo (10 pontos). As titulações não são cumulativas e a pontuação máxima será de dez pontos.

Em caso de igualdade na nota, os critérios de desempate são, nesta ordem: candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia de inscrição, candidato que tiver exercido efetivamente a função de jurado e, por fim, o candidato com maior idade. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 de junho.

Maiores informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo site: https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/

Censo inicia em agosto

Os recenseadores do IBGE começam a bater de porta em porta no dia 1º de agosto, em todos os municípios do país. No Piauí, mais de 3 mil pessoas farão parte da força de trabalho diretamente envolvida com a operação censitária. Cerca de 900 mil domicílios serão visitados em todo o estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com infomações IBGE