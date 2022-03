Iracema se licencia para a pré-campanha e Paes Landim assume cadeira na Câmara

A deputada federal Iracema Portella, pré-candidata a vice-governadora do Piauí, confirmou na manhã desta sexta (11) que apresentou um pedido de licenciamento do mandato na Câmara Federal para se dedicar a campanha majoritária no Piauí. No lugar de Iracema assume o primeiro suplente federal, o deputado Paes Landim.



Um acordo ainda deve ser definitivo para a ida de Paes Landim para a oposição, visto que o parlamentar possui convites do Progressistas e do União Brasil.



De acordo com Iracema, o licenciamento irá favorecer a construção de uma proposta mais ampla para o governo do Piauí. “Estou licenciando para focar no nosso trabalho que estamos desenvolvendo desde o ano passado. Estamos visitando o interior e conhecendo de perto a realidade do nosso Piauí, vamos nos dedicar ainda mais para preparar o futuro governo”, disse a deputada.

Ao lado de Silvio Mendes, Iracema Portella deve intensificar nas próximas semanas a campanha para o governo do Piauí. Com um forte tom municipalista, a oposição quer ampliar as propostas para as bases e chegar a todas as cidades do Estado. De acordo com a assessoria da deputada, o afastamento é de 120 dias e dura até o início de julho período em que se iniciará as convenções partidárias.

FOTO: Ascom Iracema Portella

