Ismael Silva contraria PSD e diz que não votará em Rafael Fonteles

O vereador Ismael Silva (PSD) confirmou em entrevista que não acompanhará a recomendação do seu próprio partido na eleição deste ano. De acordo com o parlamentar ele não votará em Rafael Fonteles (PT) pré-candidato ao governo do Piauí. Por outro lado, Ismael não decidiu ainda qual candidato ao governo do estado votará. Aliado do PT, o PSD indicará a primeira suplente de Wellington para o senado.



Ismael falou sobre o desacordo com o PSD e explicou os critérios da sua escolha. "Não necessariamente, eu tenho meu posicionamento, tenho minha posição de independência de seguir com o meu trabalho cumprindo o nosso compromisso com a cidade de Teresina e com a população. O Partido está ciente de que eu não sigo o PSD neste momento. O histórico de trabalho, tudo isso vai ser avaliado e anunciado no momento certo, nesse momento o único posicionamento que nós temos é que não vamos seguir o direcio amento do partido apoiando Rafael Fonteles" disse o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

O vereador comentou ainda a recente polêmica entre ele e Antônio José Lira. Após ser alvo de ataques o PSD e parlamentares emitiram uma série de notas em apoio a Ismael. O político agradeceu o apoio. “O respeito que eles tem pelo nosso trabalho, o respeito pelo nosso posicionamento, o fizeram emitir essas notas de solidariedade e apoio ao nosso mandato, eles nos conhecem, a população nos conhece e sabe a nossa forma de trabalhar”, concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no