Jadyel Alencar comemora novo Bolsa Família: “Piauí na linha de frente”

O deputado federal Jadyel Alencar (PV/PI) esteve no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 02, em Brasília, e comemorou o lançamento do novo Bolsa Família. A MP foi assinada na ocasião pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o programa será executado pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT/PI).

“Hoje é um dia histórico para o Piauí! Será o maior programa de transferência de renda do Brasil, promessa do presidente Lula, que está sendo executada brilhantemente pelo nosso ministro Wellington Dias. Tenho certeza que o Piauí estará na linha de frente do programa e será um modelo de eficiência, abrangência e alcance”, disse.

O novo Bolsa Família retoma os parâmetros anteriormente desenhados, mas como novos valores, como, pelo menos R$ 600 por família; R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos; R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18; R$ 50 adicionais para gestantes.

A MP do novo Bolsa Família entrará em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União, e o texto será analisado pelo Congresso Nacional.

