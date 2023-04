Jadyel Alencar avalia início do Governo Lula e prega aliança entre PV e PT

O Deputado Federal Jadyel Alencar (PV) fez uma avaliação dos primeiros quatro meses de gestão do Presidente Lula e demonstrou confiança em uma boa gestão do petista. Eleito pela federação PV, PT e PC do B, o político tem articulado junto ao bloco a base de sustentação de Lula na Câmara, recentemente Jadyel assumiu a vice-liderança da federação no parlamento.



Ao avaliar o início da gestão de Lula o político lamentou a lentidão nas nomeações e decisões. “Toda transição naturalmente é um pouco travada, mas o governo do presidente Lula e toda a sua equipe tem muita habilidade e são muito capacitados. Não tenho dúvida de que nós faremos um grande governo nesses quatro anos o Brasil voltará a ter um grande desenvolvimento e sairá do mapa da fome”, afirmou.

Até o momento poucas nomeações federais foram efetivadas, uma das principais reclamações da bancada federal piauiense. Mesmo com as dificuldades Jadyel reforçou a parceria com o PT. “O PV foi amigo de primeira hora e esteve com o presidente Lula na federação desde o primeiro momento no projeto. Continuamos firmes com o presidente Lula e é uma caminhada natural, PV, PC do B e PT vão andar unidos esses quatro anos e para o futuro também”, finalizou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

