Jadyel e Wellington Dias debatem geração de emprego e renda no Piauí

A geração de emprego e renda esteve na pauta do encontro do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, com o deputado federal Jadyel Alencar nessa quarta-feira (8), em Brasília. Na agenda, os gestores trataram do cooperativismo e do fortalecimento de economias locais, com especial atenção para a área da pesca e aquicultura, por meio da indústria.

Jadyel Alencar apresentou demandas na área social, como a estruturação da Rede Suas, e a aquisição de veículos para os CRAS e CREAS. O deputado comentou que o seu mandato terá como meta colocar o Piauí como prioridades do Governo Federal.

Foto: Divulgação

“Geração de emprego, empreendedorismo, qualificação, conectividade, construção de tanques-redes, cisternas, veículos para nossos CRAS, apoio ao pequeno pescador. Muitos desafios, mas a nossa meta é uma só: colocar o Piauí no centro da prioridade nas ações do governo”, disse Jadyel.

