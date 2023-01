Jeová afirma disposição para assumir secretaria e abrir vaga a Gessivaldo na Assembleia

O deputado estadual Jeová Alencar (Republicanos) confirmou que poderá assumir uma secretaria na gestão municipal de Teresina para que o suplente, Pastor Gessivaldo, seja acomodado na Assembleia Legislativa. A articulação está sendo costurada nos bastidores, porém não foi definida ainda qual pasta o parlamentar assumirá.



Jeová comentou sobre o diálogo com o Prefeito e revelou que no mês de fevereiro deverá ter uma posição. “Tive uma conversa bem franca e verdadeira com o Prefeito Dr. Pessoa e o Pastor Gessivaldo, se ventilou a possibilidade de eu ou ele vir para a gestão. Sou um soldado do partido, aquilo que o Prefeito achar que irá somar mais eu estou a disposição para fortalecer ainda mais o partido. Tem que tomar posse primeiro, ficou da gente conversar depois, não ficou nada acertado”, revelou o deputado.

O parlamentar ainda destacou que poderá abrir mão da Saad Sul caso o Prefeito deseje. “Não tenho nenhuma preferência, como jogo bola a gente pode jogar no ataque ou na defesa. Onde o prefeito achar que a gente soma mais estou a disposição. As secretarias são do Prefeito, aquilo que for melhor para a gestão e para Teresina estou a disposição”, finalizou.

