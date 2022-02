Jeová Alencar aguarda definição para iniciar montagem de chapa no Republicanos

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, revelou que aguarda até o final de semana a definição do grupo político ligado ao prefeito de Teresina para iniciar a estratégia para a montagem da chapa proporcional no Republicanos. Após desacordo com o PL, tanto Jeová, quanto um grupo de vereadores que apoiam o prefeito, devem migrar para a nova sigla em busca de uma vaga na Assembleia. Informações de bastidores dão conta de que cerca de 12 vereadores devem dar sustentação ao novo partido, apesar de alguns não se filiarem a legenda por um impedimento legal.



Jeová explicou qual será a estratégia para atrair lideranças para o novo partido e fixou o prazo para definir a nova legenda. “Acredito que até o final dessa semana o prefeito deve estar decidindo e baterá o martelo, o partido que ele estiver eu estarei trabalhando na chapa proporcional e fortalecendo a majoritária. A estratégia é muito simples, buscar bons nomes, é natural que a gente converse com todo mundo, não tem ninguém fixo em lugar nenhum. Existe uma rotatividade grande de nomes e cabe a gente buscar e mostrar a realidade tendo um discurso sincero e verdadeiro”, concluiu.

Na tarde da última segunda (14) o deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos), acompanhado do vereador Pastor Levino (Republicanos), tiveram uma reunião no Palácio da Cidade com o prefeito Dr. Pessoa e o secretário municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN), João Henrique Sousa. Pessoa busca um acordo com a direção nacional do Republicanos para comandar o partido no estado.

Sobre as especulações da vinda do Dr. Pessoa para o Republicanos, o deputado Gessivaldo avaliou positivamente a chegada. “Dr. Pessoa foi vereador de Teresina e deputado estadual mais votado da capital, então se ele optar por se filiar ao nosso partido, ficaremos honrados, pois qual partido não sonha em ter um prefeito de uma capital?”, indagou o deputado.

