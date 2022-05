Jeová Alencar anuncia adesão à candidatura de Joel Rodrigues para o senado

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), oficializou na manhã desta segunda (30) o apoio à candidatura de Joel Rodrigues para o Senado Federal. A adesão ocorreu na sede do Progressistas, na zona leste da capital. Apesar de declarar apoio a Joel Rodrigues, o vereador não confirmou se apoiará Silvio Mendes para o governo. O Portal O DIA já havia antecipado que o nome anunciado por Ciro Nogueira seria o de Joel Rodrigues.



A adesão de Jeová a candidatura de Joel é uma clara sinalização de rompimento com o grupo político de Rafael Fonteles e a base governista. De olho em 2024, Jeová se aproxima de Ciro Nogueira e do grupo político que era ligado ao ex-prefeito Firmino Filho.

O Presidente da Câmara explicou que apoiará de “corpo e alma” Joel Rodrigues, e aguarda definição de Dr. Pessoa para o governo. “É uma alegria poder apoiar uma pessoa que tem uma história igual a nossa, uma origem humilde. Acompanhamos o sentimento de Teresina, que quer mudança, vejo no Joel essa mudança. Vou entrar na sua campanha de corpo e alma. Estamos esperando a decisão do Dr. Pessoa para o governo do estado, neste momento nosso apoio incondicional é ao candidato Joel”, disse o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/ ODIA

Já Joel Rodrigues agradeceu o apoio e salientou que confia no “sentimento de mudança” em Teresina. “A política é um processo em construção, a gente vem trabalhando. A oposição está organizada e crescendo no interior com cerca de 116 prefeitos. Neste momento a gente ganha mais musculatura na capital. Neste momento a gente ganha o apoio de um cidadão com sensibilidade que conhece Teresina. É uma adesão a um projeto de desenvolvimento para o Piauí, não é um projeto individual do Joel”, disse o pré-candidato.

Ciro aguarda apoio a Silvio

O Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que participou do ato de apoio, confirmou que trabalha para o grupo político de Jeová apoiar também Silvio Mendes. “Não estamos tratando sobre a questão do governador, já que o Republicanos não terá candidato ao senado. Mas não vou dizer que não temos essa expectativa que venha somar a candidatura de Silvio Mendes. A cada dia vamos conquistando as pessoas. O Jeová viu o sentimento de Teresina e por isso decidiu nos apoiar”, disse o ministro.

