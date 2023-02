Jeová Alencar é empossado na Saad Sul e nega “interesse eleitoral” na ida para a pasta

O deputado estadual Jeová Alencar (Republicanos) foi empossado como novo gestor da Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas (Saad) Sul no início da tarde desta segunda (13). O parlamentar se licencia do mandato no legislativo para assumir a pasta que já estava sob seu controle, o ex-superintendente Juca Alves era uma indicação pessoal de Jeová. No lugar de Jeová já assumiu o suplente pastor Gessivaldo (Republicanos)



Jeová agradeceu a indicação e negou envolvimento político na escolha. “Vamos buscar colaborar com toda a equipe do nosso Prefeito Dr. Pessoa a frente da Saad Sul, nesse momento não importante para a eleição, é importante para Teresina. O nosso prefeito quer que que este ano seja um ano de trabalho, de doação ao máximo pela cidade, esse é meu foco”, afirmou o deputado.

Já o Prefeito Dr. Pessoa elogiou o trabalho de Jeová e não confirmou o futuro de Juca Alves. “O Jeová é um cidadão preparado, competente. Com o trabalho dele vamos buscar fazer mais e melhor”, disse o gestor. Sobre o agora ex-superintendente, Juca Alves, que deixa a Saad Sul para a posse de Jeová, o prefeito deixou em aberto o futuro do engenheiro. “Quem sabe é Deus, quem sabe é o Jeová, quem sabe é o Prefeito. Vamos tratar depois esse assunto”, finalizou.

Obras prioritárias

O novo superintendente Jeová Alencar apontou as obras que serão prioritárias ao assumir a superintendência. “Tem vários projetos e obras que temos que dar continuidade, temos a via sul que está em fase de conclusão, a galeria do São Pedro, a galeria do Torquato, tudo isso além de obras importantes para a cidade. Andando e conversando com a população da zona sul vamos tentar colaborar com o Prefeito”, finalizou.

