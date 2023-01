Jeová Alencar nega distanciamento de Enzo Samuel

A ausência de Jeová Alencar (Republicanos) na sessão de posse do vereador Enzo Samuel (PDT) como presidente da Câmara Municipal de Teresina na última na última segunda-feira (02/01) gerou suposições de que o presidente que deixou o cargo e o sucessor teriam se distanciado, mas segundo o próprio Jeová, o atrito não passa de suposições.

Nesta quarta-feira (04/01), Jeová se reuniu com Enzo Samuel na presidência da Câmara. Ao Portal O Dia, o ex-presidente disse que não possui nenhum distanciamento entre eles e que desejou sucesso ao novo chefe do Parlamento. “Vim aqui dar um abraço, desejar boa sorte e tenho certeza que o Enzo será um grande presidente, não tenho dúvida”, disse.

Jeová explicou que chegou a se programar para marcar presença na posse, contudo, estava em viagem e sofreu com contratempo. “Eu liguei para o Enzo. Eu estava em viagem, me programei para chegar às 17h, mas em virtude de muita chuva na estrada, atrasei, só cheguei às 21h e o Enzo entendeu. Não tem confusão de nada, mas entendo as especulações”, declarou.

A eleição de Enzo foi articulada por Jeová Alencar quando esse ainda ocupava a presidência da Casa, em junho do ano passado. O pleito foi antecipado para aproveitar o clima de harmonia entre situação e garantir uma chapa única. Enzo obteve o voto de 28 dos 29 vereadores.



Deputado eleito e diplomado, Jeová Alencar não descartou a chance de deixar a cadeira da Assembleia Legislativa para assumir vaga na SAAD Sul. Ele revelou que está à disposição do prefeito Dr. Pessoa. “Sou um soldado do partido. Estou aqui para colaborar. Na posição que o prefeito colocar a gente joga. Estou para somar na reeleição do prefeito e pelo fortalecimento do partido”, finalizou.

