Jeová Alencar nega racha após filho de Dr. Pessoa declarar apoio a Rafael Fonteles

O Pré-candidato a deputado estadual, Jeová Alencar (Republicanos), negou que exista um racha no partido após o filho de Dr. Pessoa, João Pessoinha, declarar apoio a candidatura de Rafael Fonteles. Pessoinha esteve na convenção da chapa governista no último sábado e deve seguir um caminho diferente de Jeová e de parte da chapa do Republicanos que apoiará Silvio Mendes.



O vereador esclareceu que não encara como uma divisão a escolha de caminhos opostos. Cada um seguirá alternativas distintas. “A partir do momento que o nosso partido não conseguiu montar uma chapa majoritária, ficou para cada um tomar o seu rumo. Assim como eu também estou no grupo do Dr. Silvio Mendes para governador. Vejo com naturalidade acho que o nosso foco são as chapas proporcionais para deputado estadual e federal, não montando a chapa majoritária cada um segue o seu caminho”, afirmou o pré-candidato.

O presidente da Câmara revelou também os detalhes de uma reunião com a executiva do Republicanos nesta segunda (25). O prefeito cobrou empenho dos pré-candidatos na reunião. “Não digo dividido, cada um tem a sua convicção, estou no lado que acredito que seja o melhor. Tivemos agora uma reunião na sede do partido, todo mundo empolgado, os estaduais e os federais. E também os três deputados estaduais”, finalizou

