Jeová Alencar oficializa pré-candidatura e confirma adesão a Silvio Mendes

O vereador Jeová Alencar (Republicanos), oficializou na noite da última terça (28) o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual. O ato ocorreu em restaurante na zona Sul da capital e reuniu líderes políticos da oposição. O pré-candidato ao Governo do Estado do União Brasil, Silvio Mendes, participou do ato, confirmando a tendência de adesão de Jeová ao grupo oposicionista.



Na disputa por uma vaga no legislativo estadual, o presidente da Câmara Municipal de Teresina agradeceu o apoio e reafirmou o ideal de mudança no campo estadual. “Estou emocionado e agradeço a Deus, e população por acreditar na mudança para um futuro melhor para a população piauiense. Vamos juntos, para construímos um Piauí mais justo para todos", declarou Jeová alencar.

Além de Silvio Mendes, também participaram do ato o pré-candidato ao senado, Joel Rodrigues, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa e os vereadores aliados de Silvio. O ato reafirma ainda a posição de neutralidade de Dr. Pessoa no pleito, o grupo político do Republicanos está rachado no âmbito majoritário, Gessivaldo Isaías e uma ala da sigla apoiam Rafael Fonteles, enquanto um Jeová e seus aliados caminharão com a oposição na disputa eleitoral.

Esperança

Em pronunciamento o pré-candidato Silvio Mendes voltou a falar em esperança. “A noite é do Jeová. Obrigado por tanta demonstração de carinho, de felicidade. E eu inicio aqui fazendo um pedido a cada cidadã e a cada cidadão: não deixe a esperança morrer. O Piauí precisa de cada um de nós. E é isto que o Jeová está demonstrando aqui. Mais do que apoiar o Sílvio, o Jeová está apoiando o Piauí”, afirmou Sílvio, acompanhado por Joel.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no