Jeová critica declarações de Ismael e fala sobre abertura de ação na comissão de ética

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), criticou declarações feitas pelo vereador Ismael Silva (PSD) nas redes sociais do parlamentar. Em sua página Ismael afirmou que Antônio José Lira (Republicanos) seria “fruto de uma articulação política do prefeito Dr. Pessoa com o presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar, para promover a baixaria na Câmara Municipal”.



Em resposta, Jeová cobrou respeito de Ismael Silva. “Eu lamento as declarações que chegaram até mim do vereador de que eu e o prefeito estaríamos patrocinando baixarias. Eu acho que ele deveria me respeitar. Não estamos aqui de brincadeira e muito menos para estar trocando farpa em rede social. Eu acho que ele tem que chegar e mostrar. Construções políticas fazem parte da democracia. Só lamento, acho que a população não quer e não merece esse tipo de problema na Câmara”, disse Jeová Alencar.

Pelo Twitter Ismael negou que tenha agredido Jeová Alencar. “Sempre respeitei o presidente Jeová e sigo respeitando. Quem está sendo agredido na Câmara sou eu e, apesar disso, não fico me vitimizando. A todos eles só desejo o bem!”, postou o parlamentar.

FOTO: Tarcio Cruz/O DIA

Ação na Comissão de Ética

Jeová ainda falou sobre uma possível ação que pode ser movida, tanto por Antônio José Lira, como por Ismael Silva. Segundo ele é uma prerrogativa dos parlamentares. “ “Acredito que na próxima semana vamos estar, respeitando a proporcionalidade dos partidos, colocando para a apreciação no Plenário, colocando para ser votado o Conselho de Ética. O Ismael tem todo o direito, ele ou qualquer outro vereador, que necessite entrar no conselho de ética contra outro vereador terá todo o direito e o nosso apoio nessa ação”, concluiu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no