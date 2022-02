Jeová diz que não teme ser expulso do MDB e revela que não vota mais em Rafael Fonteles

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (MDB), revelou que não teme ser expulso do MDB e perder o mandato após declarar publicamente que irá se filiar ao Partido Liberal. De acordo com a legislação, vereadores não podem mudar de partido no momento, a menos que o partido ao qual é filiado “libere” o parlamentar. Jeová, apesar de filiado ao MDB, já fala como membro de outra sigla e deve acompanhar a estratégia do Prefeito Dr. Pessoa. A lei eleitoral determina que somente em 2024, com a abertura da janela partidária, os vereadores poderiam mudar de partido.



Na última segunda (07) o Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), revelou que ficou sabendo através da imprensa da intenção de Jeová deixar o partido. Uma conversa ainda esta semana deve definir os rumos do vereador. “Vamos conversar hoje ou amanhã com o presidente Themístocles, vamos entregar o diretório municipal e iremos ver a possibilidade de sair do MDB. O presidente da Assembleia é um grande líder, um estadista, de forma alguma acho que ele vai fazer disso um cavalo de batalha, cada um acredita no caminho que acredita, tenho certeza que ele não vai fazer disso um problema”, disse Jeová Alencar.

O parlamentar confirmou também a quebra do acordo com o pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles. O anúncio é feito duas semanas após um grupo de doze parlamentares se reunirem com Fonteles no próprio sítio de Jeová . A estratégia do presidente da Assembleia atinge diretamente a articulação do candidato petista em Teresina.

Para Jeová a discussão dele com outro candidato a governador está “zerada”. “Iremos para o partido do Dr. Pessoa ajudar o partido a formatar bons nomes e fazer o maior número possível de deputados estadual e federal. O Dr. Pessoa já falou que terá a terceira via, nosso maior líder é ele, ele tem bons nomes e em breve irá anunciar. Diante de uma conversa que tive com o nosso prefeito ele me convenceu de que nós deveremos marchar juntos. O jogo zerou, vamos conversar com todo mundo de novo, aquele vereador que quiser marchar com a gente será bem vindo”, finalizou o presidente da Câmara.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

