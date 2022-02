Jeová já trabalha em chapa do Republicanos e partido veta deputados com mandato

Após a reunião com a direção nacional do Republicanos na última quarta (16) o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, revelou que já trabalha a estruturação da chapa proporcional da sigla no estado. Ele e várias lideranças ligadas ao prefeito Dr. Pessoa devem migrar para o novo partido e tentam construir uma alternativa para disputar o governo do Piauí.



De acordo com informações de bastidores o único deputado com mandato que a legenda aceitará será Gessivaldo Isaías. O filho do prefeito,João Pessoa, comandará a sigla no diretório estadual e Gessivaldo ficará com o diretório municipal. Os termos do acordo foram acertados com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira.

Jeová revelou os detalhes da reunião e explicou que decidirá junto aos dirigentes do MDB, Marcelo Castro e Themístocles, a sua saída da legenda. “Tivemos uma conversa muito boa com o presidente do Republicanos, nós fazemos parte do grupo político do Dr. Pessoa e vamos acompanhar ele. Vamos trabalhar para estruturar a chapa proporcional do partido para deputado estadual e federa. Acredito que na próxima semana o prefeito deve assumir o comando do partido. Vamos conversar com o senador Marcelo Castro e o presidente Themístocles, entregaremos o comando do MDB”, finalizou o vereador.

Sobre a chapa estadual Jeová destacou que no momento diversos diálogos estão sendo construídos. Além dele, vários ex-vereadores e lideranças estão sendo convidadas para participar da chapa Republicana. “Já começamos a estruturar a chapa estadual e o encaminhamento com outros nomes que serão consolidados em breve. Neste momento todo mundo busca conversar com outros partidos e ver bons nomes para deputado estadual, nossa meta é fazer três estaduais e um federal. Vamos nos reunir com o grupo para definir o apoio ao governo do estado e a presidência da República”, finalizou o vereador.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Henrique Pires ainda tenta a manutenção de Dr. Pessoa no MDB

Na tentativa de manter o prefeito no MDB o deputado Henrique Pires (MDB) defende uma estratégia mais radical. O parlamentar defendeu que Dr. Pessoa seja o presidente d partido em Teresina, ocupando o lugar que será deixado por Jeová Alencar.

Participando da gestão em Teresina, Pires indica a Secretaria de Meio Ambiente, Elisabeth Sá. Um rompimento do prefeito com o MDB prejudicaria a sua estratégia na capital. Henrique cobrou maior reconhecimento a figura do prefeito. “Vou defender dentro do diretório que o MDB de Teresina seja comandado por Dr. Pessoa. O prefeito acertou que o João Pessoa filho seja o presidente do Republicanos, você nunca ouviu o Dr. Pessoa dizer que vai sair do MDB. Nada mais justo que o prefeito da Capital comande o partido. Temos que dá a César o que é de César, se ele é o prefeito da capital e é do MDB, e teve coragem de disputar pelo partido, nada mais justo que ele comande o partido”, finalizou o deputado.

