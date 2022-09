Jeová lamenta saída de Dr. Lázaro e avalia enfraquecimento de chapa do Republicanos

O vereador Jeová Alencar (Republicanos) lamentou a desistência do seu companheiro de chapa, Dr. Lázaro, que deixou a corrida pela Assembleia para apoiar o candidato do PT, Gil Carlos. O ex-vereador de Teresina deixou a candidatura insatisfeito com a falta de apoio da cúpula da prefeitura aos candidatos do partido.



Na última semana Dr. Pessoa anunciou apoio a Joninha na disputa estadual, fato que gerou uma onda de inconformismo dentro do Republicanos. Com poucos candidatos com grande potencial de voto, o partido enfrenta dificuldades para fazer o quociente eleitoral para eleger duas cadeiras na Assembleia. Jeová brigaria com o deputado Gessivaldo Isaías por uma vaga.

O presidente da Câmara lamentou a desistência de Dr. Lázaro, mas ressaltou o esforço do Prefeito em apoio a todos. “A gente lamenta a saída do Lázaro, não é bom a saída de um candidato na reta final. Mas pelo empenho de todos os candidatos do Republicanos, pelo empenho do nosso prefeito que é o nosso maior líder, que está ajudando e reforçando a todos, pode ter certeza que nós vamos fazer três deputados estaduais mesmo com a saída do Lázaro”, disse o vereador.

Jeová apontou os principais nomes da chapa e discordou que haja desunião dentro do Republicanos. “Não só o Jeová, o Joninha, o Pastor Gessivaldo, o Marcos Vinícius e outros candidatos fortes com potencial. Está todo mundo esforçado e em campo, pode ter certeza, com esse esforço é importante, essa união de forças que vai dar a vitória”, finalizou.

