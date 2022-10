Jeová nega interesse em disputar Prefeitura de Teresina e se reaproxima de Dr. Pessoa

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), negou em entrevista que teria interesse em disputar a eleição para a Prefeitura da capital em 2024. Mais votado entre todos os candidatos proporcionais em Teresina, Alencar seria um nome natural para disputar o Palácio da Cidade no próximo pleito, porém a derrota de Silvio Mendes para Rafael Fonteles e a situação adversa no âmbito estadual prejudicou os planos do político teresinense.



Em rota de colisão com o Prefeito Dr. Pessoa, após o gestor não apoiar a sua candidatura, Jeová Alencar foi “forçado” a se reaproximar de Dr. Pessoa e negou que irá ser candidato contra o próprio Prefeito. “De maneira alguma, eu acho que é momento de descansar. Venho de duas eleições consecutivas de vereador e agora deputado, agora é momento de reflexão. É natural que se tenha as especulações, estamos no Republicanos que tem o prefeito Dr. Pessoa. Ele vai buscar a sua reeleição e tem o nosso apoio”, afirmou.

Jeová ainda minimizou o fraco rendimento do Republicanos na eleição, além de perder a cadeira federal a sigla fez apenas um deputado estadual, não reelegendo o deputado Gessivaldo Isaías. Jeová criticou as mudanças no sistema eleitoral. “Cada um se esforçou, principalmente o nosso líder Dr. Pessoa, ele foi a todas as nossas reuniões e ajudou aos nossos candidatos. O Pastor Gessivaldo teve uma votação boa, teve uma mudança na regra do jogo e ele não conseguiu se eleger”, concluiu.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

