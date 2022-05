Jeová quer seis vereadores no Republicanos em 2023, partido cogita outro governador

O principal articulador político do Republicanos no Piauí, o vereador Jeová Alencar, revelou os planos da sigla para aumentar a sua bancada na Câmara Municipal de Teresina, de acordo com o parlamentar o objetivo da legenda é chegar já em janeiro de 2023 a seis vereadores filiados, chegando a ter a maior bancada na Câmara. Hoje a sigla tem quatro vereadores filiados e trabalha para chegar com força na eleição municipal de 2024.



Sem revelar os nomes, Jeová confirmou diálogo avançado com dois parlamentares. Nos bastidores se comenta sobre o entendimento com os vereadores Markim Costa, Capitão Roberval e Thanandra Sarapatinhas. “Até o mês de janeiro do próximo ano vamos ter até seis vereadores na sua bancada. É um partido que a cada dia que passa se oxigena mais com bons nomes e bons quadros. A gente fica feliz de fazer parte desta construção. Eu tenho conversado com quase todos os vereadores, prefiro não quero tocar em nomes, mas até janeiro dois ou três vereadores irão se filiar ao Republicanos”, disse.

Sobre o pré-candidato a governador do partido, Jeová não descartou uma candidatura própria. Neste final de semana o grupo político do Republicanos se reuniu com o jornalista Wellington Raulino em Floriano, o nome de Robert Rios ainda é mantido como pré-candidato. “O Republicanos será uma surpresa nessa eleição vindoura, temos conversado, reunido os pré-candidatos, nossa intenção maior é ter um candidato ao governo, seria melhor para o nosso palanque. Mas isso estamos decidindo e seguimos conversando, até o final de junho já temos essa decisão”, finalizou Jeová Alencar.

