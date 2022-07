Jeová rebate críticas a chapa do Republicanos: “vão quebrar a cara”

O vereador Jeová Alencar rebateu as críticas feitas às chapas proporcionais do Republicanos. A polêmica foi criada após ameaças a vereadores da base da prefeitura para apoiarem pré-candidatos do partido. Com pouca capilaridade na chapa federal, a legenda enfrenta dificuldades para tornar competitiva a composição. No âmbito estadual o próprio Jeová Alencar e o deputado Gessivaldo Isaías brigam por cadeiras Assembleia.



Jeová comentou os atritos recentes e destacou que a decisão de fortalecer a chapa caberá ao Prefeito Dr. pessoa. “ É uma decisão que cabe ao prefeito, de forma nenhuma essa situação prejudica as chapas do Republicanos. Quem apostar que não fará federal vai perder e estadual principalmente, faremos de dois a três deputados certamente”, criticou o parlamentar.

Na última semana dois vereadores foram “ameaçados” por Dr. Pessoa por não votarem em nenhum candidato do Republicanos. O secretário de Meio Ambiente, Luís André, e o vereador Joaquim Caldas, tiveram que ceder e indicar nomes para a chapa do partido.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

