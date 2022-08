Jeová rebate Dr. Pessoa após cobrança de fidelidade: “Casa quem quer, separa quem quer”

O Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (Republicanos), rebateu ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que cobrou maior fidelidade dos membros do Republicanos. Na última semana o prefeito exigiu, durante reunião do partido, que os candidatos a deputado estadual votem “casados” com os candidatos a deputado federal da legenda.



Jeová votará em Jadyel Alencar (PV) para federal, se negando a apoiar Marina Santos ou outros candidatos do próprio partido. Jadyel faz parte da coligação do Partido dos Trabalhadores. O fato gerou alguns “memes” nas redes sociais, com peças imagens de Jeová ao lado de Rafael e Silvio Mendes, candidato apoiado por ele para o governador.

O vereador confirmou que a convenção do partido será na próxima quinta. “Será dia 04, tudo certinho. Faremos o nosso federal e os nossos três estaduais. Teremos 16 candidatos, estamos fazendo é um filtro”. Questionado sobre a exigência de votar no candidato a deputado federal do Republicanos, Jeová rebateu Dr. Pessoa. “Casa quem quer, separa quem quer”, disse o vereador.

