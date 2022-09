Jingles acirram campanha de Rafael e Sílvio a duas semanas da eleição

A duas semanas da eleição, o acirramento entre as campanhas de Rafael Fonteles (PT) e Sílvio Mendes (União Brasil) é puxado pelos jingles utilizados em caminhadas e carreatas na capital e no interior do estado e massificado nos materiais produzidos pela comunicação dos dois candidatos.

Os jingles trazem desde frases como “pegou pressão”, “o outro lado está desesperado” e “pode correr, correr, correr que nosso grupo vai vencer”, até uma produção mais enfática que usa o barulho de um chicote diante da letra que diz que a “taca vai comer”.

O candidato governista Rafael Fonteles aparece em vários vídeos pulando em meio a apoiadores e cantando: “É 13, é 13, é 13, é 13, pegou, pegou pressão”. Sílvio Mendes, por sua vez, tem suas carretas embaladas por um ritmo conhecido de campanha eleitorais: “o outro lado entrou em desespero pois sabe que o povo vai votar em Sílvio Mendes”.

Foto: Divulgação



Foto: Divulgação

Essa é parte da estratégia das campanhas para a reta final da disputa de empolgar suas militâncias e demostrar confiança na vitória.

Campanha de rua

Outra parte da estratégia dos dois candidato é intensificar a campanha corpo a corpo. Nesse final de semana, Rafael participou de atos públicos em mais de cinco municípios no interior do estado e encontros com segmentos em Teresina. Já Sílvio Mendes esteve em sete cidades no interior.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no