João de Deus assume a presidência do PT e quer partido “mais próximo dos pobres”

Após 17 anos o deputado estadual João De Deus voltou a presidência do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores na última quarta (20). O parlamentar reassume o comando da sigla após um acordo com o ex-presidente do partido, Francisco Limma, e irá dirigir o PT no Piauí até o fim do ano. A composição foi acordada após ofalecimento do ex-deputado federal Assis Carvalho, que comandava o PT quando morreu em julho de 2020.



O deputado já presidiu o diretório Estadual do PT no Piauí em dois mandatos de 1992 a 1994 e de 2003 a 2005.

Para o novo presidente o mandato será de desafios, o maior deles, de acordo com o petista será enfrentar o intricado momento econômico que enfrenta o país. “Vamos presidir o partido nesta etapa que é uma etapa desafiadora, é um momento difícil que estamos vivenciando no país e vamos estar conduzindo o PT, um país que já governou o Brasil em várias oportunidades e vamos ter chance de voltar a governar o país para enfrentar os problemas que a população está enfrentando. O desemprego, fome, segurança. Esse é o nosso propósito, trabalhar integrado com direção nacional do partido”, afirmou.

Outra bandeira defendida por João de Deus é a reaproximação do partido das classes mais pobres. “Este ano vamos preparar a estratégia de disputa eleitoral, onde nós queremos eleger o nosso presidente Lula, o Rafael Fonteles, eleger a nossa maior bancada para estadual e federal. Queremos construir um PT que tenha a participação do povo, vamos organizar um grande ato de filiações do povo, de pessoas simples, trabalhadores, sindicalistas. É importante o PT continuar como esse partido que se identifica com as causas desse povo pobre do nosso país”, finalizou o dirigente partidário.





