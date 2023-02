João de Deus quer Rafael e Wellington na definição de candidatura do PT em Teresina

Uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Teresina em 2024 deverá passar pelo crivo do governador Rafael Fonteles (PT) e do ministro Wellington Dias (PT). Isso é o que defende o presidente estadual da sigla, João de Deus, que ocupa atualmente também a presidência da federação que reúne PT/PV/PCdoB.

“Entendemos que uma candidatura própria precisa ser discutida pelo diretório dos partidos da federação e colocar na mesa o governador Rafael Fonteles e nossa maior liderança do PT no Piauí, que é o ministro Wellington Dias. Eles têm um peso e são referências”, disse João de Deus em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta quinta-feira (23).

Foto: Arquivo / O Dia

Sobre a polêmica com o diretório municipal do partido, João de Deus justificou que o diretório estadual não quer tirar o papel da direção municipal, mas que a medida buscar fazer entender que é preciso construir a candidatura juntos. O presidente, por outro lado, acha cedo para se discutir as eleições de 2024.

João de Deus disse que o PT precisa ser transparente com o prefeito Dr. Pessoa e entregar os cargos que ocupa na gestão se o partido decidir por candidatura própria. “Na hora que o partido decidir se tem candidatura própria, o PT tem que ter a dignidade de chegar para o Dr. Pessoa e entregar os cargos. Essa é a postura correta. Teresina tem problema, vamos dialogar com o prefeito no sentido de apresentar soluções. Se ele se viabilizar politicamente, ele está credenciado a receber o apoio do PT. Se o PT ficar até o final estará endossando a gestão”, expressou.

