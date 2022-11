João Henrique defende MDB na presidência da Assembleia e da Câmara Federal

O ex-ministro João Henrique Sousa defendeu que o MDB se mantenha no comando da presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. O partido anunciou que Severo Eulálio será candidato a eleição da mesa diretora, ele deve enfrentar o petista, Franzé Silva no certame. Nos bastidores o MDB teria ficado insatisfeito com os espaços dados por Rafael Fonteles no executivo, a derrota do PT na Assembleia seria uma “espécie” troco do MDB.



João Henrique destacou que confia em alinhamento entre a esfera federal e estadual. “Alguém hoje disse que o que está acontecendo no cenário legislativo com o MDB e o PT a nível nacional deveria também quem sabe acontecer aqui, era uma hipótese. Que seria o fato do MDB ter a possibilidade de dirigir a câmara e aqui dirigir a Assembleia”, afirmou.

O ex-ministro salientou também a importância do trabalho de Simone Tebet ao lado de Lula. “O MDB sempre fez uma colaboração muito grande, primeiro ele colaborou com o País colocando a Simone Tebet como candidata e agora colabora com a transição com a participação dela. O MDB está a disposição e ela continua fazendo parte do grupo na relação com o Lula”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

