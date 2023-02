João Henrique nega ida para a Secretaria de Governo, mas confirma liderança com vereadores

O Secretário de Planejamento de Teresina, João Henrique Sousa, negou em entrevista na manhã desta segunda (27) que irá assumir a Secretaria de Governo na gestão municipal. Michel Saldanha ocupa interinamente o cargo desde o pedido de exoneração de André Lopes do cargo. A pasta é vista por parlamentares como uma das principais dificuldades enfrentadas pelo Palácio da Cidade.



Em entrevista o ex-ministro explicou que ficará como interlocutor junto a Câmara, porém sem assumir a Secretaria de Governo. “Não assumirei a Secretaria de Governo, o Dr. Pessoa conversou muito sobre isso e eu fico no planejamento fazendo o trabalho que estou fazendo. Agora ele me solicitou também que possamos ter uma conversa com o parlamento municipal. Isso farei com o maior prazer por que quero muito bem aos vereadores que lá estão”, afirmou.

João Henrique destacou também que começará hoje mesmo o diálogo com os vereadores. “Não sei se organização ou reorganização, na realidade nós vamos trocar ideias. O executivo não vive sem o legislativo, o Governo do Estado por exemplo, sem a organização e o trabalho do deputado Franzé na Assembleia, teria dificuldades. Vamos procurar saber como está e tentar ajustar para que haja um bom entrosamento”, finalizou.

