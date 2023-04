João Madison avalia possível aliança com Prefeitura: “Não tenho nada contra o Dr. Pessoa”

O deputado estadual João Madison (MDB) deixou em aberto a possibilidade do MDB voltar a ser aliado de Dr. Pessoa em 2024, durante entrevista o parlamentar revelou não ser contra o Prefeito de Teresina e chegou a afirmar que o gestor faz uma “boa” administração na capital. Nos bastidores uma ala do partido cogita voltar à base do Prefeito após um rompimento ocorrido ainda em 2022.



João Madison indicou o superintendente da Saad Leste, James Guerra, no início da gestão de Dr. Pessoa e mesmo com o afastamento do MDB ele manteve a indicação, agora com James na Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

O político destacou que manterá o diálogo com o Prefeito. “Quem comanda isso aí é o próprio Themístocles que tem esse diálogo permanente com o próprio Zé Nito. Eu mesmo não tenho nada contra o Dr. Pessoa, nós temos todo o respeito, ele faz uma boa, ele faz uma administração, lógico que o MDB o elegeu e não temos problemas. Hoje eu converso e tenho diálogo com ele”, afirmou.

João Madison afirmou também que o maior desafio do momento é a chapa proporcional do partido. “Aonde o MDB decidir o partido vai ter que acompanhar. No momento certo o MDB vai tomar essa decisão. Ainda é muito cedo para se decidir alguma coisa A chapa de vereadores do MDB é o mais importante neste momento”, afirmou.



