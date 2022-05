João Madison afirma que Themístocles é o alvo principal de ataques da oposição

O deputado Themístocles Filho, que deverá ser o vice na chapa de Rafael Fonteles (PT) na disputa pelo Governo do Piauí na eleição de outubro, é o principal alvo dos ataques de grupos da oposição, apontou o deputado estadual João Madison (MDB). O parlamentar afirmou que a base do governo tem sofrido ataques através das redes sociais.

“O presidente Themístocles tem sido agredido quase que periodicamente. É um dos alvos principais. Eu não sei o porquê. O Themístocles só fez o bem na Assembleia. Ajudou todo mundo. Tenho visto coisa que não é para ser feito contra ninguém, principalmente com nosso amigo Themístocles”, disse. “Mas ele é um homem muito calmo, muito tranquilo.Ttenho certeza que ele saberá enfrentar”, completou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

João Madison ponderou que os ataques fecham as portas para eventuais acordos com partidos que integram a oposição no futuro. “Daqui a quatro anos, se por ventura você for fazer um acordo, como é que você vai para o mesmo palanque das pessoas que estão te agredindo?”, questionou.

Teresa Britto

João Madison comentou também o posicionamento da deputada Teresa Britto, que está filiada ao PV -- partido que tem federação firmada com o PT -- mas tem declarado que não votará em Rafael Fonteles. Ele mandou recado para a deputada para que ela procure conversar com o pré-candidato Rafael Fonteles.

"Esperou que ela possa estar dialogando não só com o PT, mas também com o próprio Rafael Fonteles, com o governador Wellington Dias e com a gente (MDB). Estamos aí para tentar que você possa diminuir um pouco a sua raiva e você deve ter suas razões", falou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no