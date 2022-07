João Vicente Claudino prepara adesão a pré-candidatura de Silvio Mendes na próxima semana

O ex-senador João Vicente Claudino confirmou a interlocutores que deve anunciar na próxima sexta (15) adesão a pré-candidatura de Silvio Mendes para o Governo do Estado. O empresário e seu grupo político, formado por representantes do setor econômico, apostam em um novo estilo de governo para fortalecer o sistema financeiro estadual.



O apoio de JVC seria restrito a Silvio Mendes na chapa Progressistas x União Brasil, o ex-senador não irá aderir à pré-candidatura de Joel Rodrigues para o senado. Comandando o Podemos no Piauí, João Vicente apoiará o nome de Fábio Sérvio para o senado. O Podemos aguarda as convenções partidárias para oficializar a coligação que irá compor, o indicativo é que a sigla esteja na chapa do PL, capitaneado pelo pré-candidato ao governo, Coronel Diego.

Curiosamente os nomes de Silvio e JVC foram cogitados como possíveis pré-candidatos ao governo ainda no ano passado. Uma reunião entre Ciro Nogueira, Silvio Mendes, Iracema Portella e o próprio JVC seria realizada, porém o empresário não compareceu.

