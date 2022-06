João Vicente Claudino se reúne com Ciro Nogueira e encaminha apoios majoritários

O ex-senador João Vicente Claudino se reuniu na manhã desta segunda (27) com o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira e praticamente definiu os apoios majoritários dele e de seu grupo político. O empresário apoiará Silvio Mendes para o Governo do Piauí, e Fábio Sérvio, candidato do Podemos ao senado.



Informações de bastidores dão conta de que Ciro trabalha os últimos detalhes para oficializar o apoio de JVC a Silvio Mendes. Curiosamente o empresário irá se alinhar a duas coligações, não acompanhando o candidato da coligação do Podemos para o Governo do Piauí. Tudo indica que o Podemos pode compor com o PL a coligação majoritária, apoiando o nome do Coronel Diego Melo que disputará o Palácio de Karnak.

Pelas redes sociais Ciro Nogueira falou sobre a reunião e destacou a união histórica com João Vicente Claudino.





