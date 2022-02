João Vicente diz que não disputará nenhum cargo em 2022 e critica oposição no Piauí

O ex-senador João Vicente Claudino confirmou que não disputará nenhum cargo eletivo este ano. A confirmação veio durante o seu ato de filiação ao Podemos na última quinta (10) Nos bastidores se especulava que o empresário poderia se candidatar a vice-governador na chapa de Washington Bonfim, porém JVC negou que tenha interesse na vaga. A composição Cidadania/Podemos deve ter o publicitário Fábio Sérvio na disputa pelo senado e a vaga de vice ainda estaria indefinida.



JVC demonstrou descrédito quanto a um eventual sucesso da 3ª via no Piauí e lembrou a dualidade histórica que define a política estadual. “Eu sou muito cético quanto a isso, já fui terceira via e nos estados e é uma situação muito complicada de se emplacar um terceiro nome. Vivemos em uma dicotomia entre governo e oposição, mesmo que governo só exista um e várias oposições. Se há disposição para se unir lideranças por que não apoiar”, afirmou o empresário.

O ex-senador ainda revelou que perdeu a habilidade de estar nas fileiras governistas e desmentiu que tenha dado apoio a Wellington Dias nos últimos mandatos. “Estou com tanto que não faço parte da base, desde 2010 que sou oposição. A última vez que fui governo foi em 2009, até desaprendi a ser governo. A gente tenta criar possibilidades, não existe essa oposição de verdade, ou oposição única ou real. Não serei candidato a cargo algum, nem ao senado nem para nenhuma outra posição”, finalizou o ex-senador.

