João Vicente diz que não irá se “omitir” na próxima eleição e confirma filiação até março

O ex-senador João Vicente Claudino confirmou em entrevista que participará ativamente do pleito eleitoral de 2024 em Teresina. O empresário revelou que não irá se omitir da disputa no próximo ano. JVC apoiou Silvio Mendes no último pleito estadual, já em 2020 ele declarou voto para Dr. Pessoa na disputa com Kléber Montezuma.



João Vicente lembrou o seu quadro atual de não estar filiado em nenhuma sigla. Ele deixou o Podemos no ano passado após a legenda entrar em rota de colisão o senador Sérgio Moro. “Estou inelegível, nem filiação partidária eu possuo. Temos que nos aprofundar para ver quais caminhos tomar daqui para frente. Desejo participar ativamente do processo eleitoral da capital, não me omito. Me omitir não seria bom para a cidade de Teresina”, afirmou.

JVC confirmou que até março do próximo ano definirá seu futuro político. “Posso ser candidato, mas não tenho esse planejamento, participar que eu digo é contribuir, ajudar na construção de caminho, mas não há planejamento para isso. Tenho até março do mês que vem para me filiar a um partido, com muita prudência como sempre tive”, concluiu.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no