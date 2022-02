Joel comemora evolução nas pesquisas e diz que oposição tem apoio de 140 prefeitos

O prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, pré-candidato a senador da oposição, fez uma análise dos últimos estudos de intenção de voto para o cargo e avaliou positivamente a sua evolução desde a confirmação da pré-candidaturaem setembro. Em cinco meses o pré-candidato quase dobrou o percentual de apoio nas pesquisas, porém ainda fica bem atrás do governador Wellington Dias nas pesquisas. Em entrevista o gestor afirmou também que a oposição teria hoje o apoio de 140 prefeitos a candidatura de Silvio Mendes.



A dificuldade e forte concorrência de Wellington Dias não desanima Joel Rodrigues, segundo ele quanto mais conhecido o seu nome for, mais alto será o índice de apoio nas pesquisas . “É um momento de avaliação sim, a gente vem desde outubro colocando o nosso nome para o Piauí e dialogando com as pessoas. A gente recebe com muito entusiasmo essa evolução da nossa pré-candidatura, mesmo entendo que esse é o momento de fortalecimento da candidatura de Silvio Mendes. Tivemos em setembro com 10%, em novembro com 14% e já estamos com 17%. Naturalmente quanto mais andarmos e mais o piauiense conhecer a nossa história mais vamos evoluir”, disse o prefeito.

Joel ainda comemorou a adesão de Mão Santa a candidatura de Silvio Mendes e lembrou que o municipalismo de Ciro Nogueira pode ser decisivo na eleição deste ano. “Temos mostrado de forma clara que estamos trabalhando com uma relação em torno de 140 prefeitos nesse bloco de oposição, temos um fato grandioso que é o apoio do prefeito mão santo a candidatura de Silvio Mendes. Se nós pegarmos os fatos políticos criados com mais os números das pesquisas, naturalmente a composição desse bloco de prefeitos que apoiam é preciso chegar ao coração das pessoas. Há uma situação tranquila na oposição que é liderada pelo nosso ministro Ciro Nogueira que é municipalista”, finalizou o prefeito.

FOTO: Ascom Ciro Nogueira

