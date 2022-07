Joel Rodrigues aposta em discurso de mudança com experiência

O pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues (Progressista), deverá pregar durante o período eleitoral que o Piauí precisa de mudança, porém, uma mudança com experiência. O mote foi apresentado por Joel Rodrigues durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que iniciou esta semana uma série de entrevistas com os pré-candidatos a senador pelo Piauí.

Joel Rodrigues acumula uma experiência de três mandatos de vereador, quatro de prefeito em Floriano e passagem pela Assembleia Legislativa. Para ele, essa trajetória proporcionou um entendimento da máquina pública, dos problemas enfrentados pelos municípios e, ao mesmo tempo, a importância do diálogo necessário no legislativo. “Estou tranquilo, adquiri uma experiência de vida ao longo da minha trajetória. É hora de fazer mudança com experiência”, afirmou.

Com quase três anos de mandato de prefeito de Floriano pela frente, Joel renunciou ao cargo e assumiu o desafio de disputa vaga ao Senado contra o ex-governador Wellington Dias, de quem já foi aliado. Na entrevista, ele explicou a saída do grupo governista ao comparar a relação com um casamento que não vai bem.

Ele reconheceu a força política do principal concorrente, mas defendeu o crescimento da oposição com as adesões de lideranças. “O grupo saiu de meia dúzia de prefeitos a quatro anos atrás para quase 120, sem falar em tantos outros líderes presentes em todas as cidades do Piauí”, comentou.

Joel Rodrigues deixou subentendido que usará também suas gestões em Floriano como comparativo com o governo do estado ao falar sobre sobre as propostas, momento que elegeu a Educação como principal bandeira, enquanto, por outro lado, desferiu críticas para área da segurança pública.

“Sai da gestão sendo aplaudido pelo povo da minha cidade e lá tinha muitos professores. A palavra de ordem era gratidão. Como vou transformar a vida dos piauiense se a vertente principal não for a Educação? O piso foi pago, cumprimos o piso nacional. Foi um grande legado que deixei”, apontou.

